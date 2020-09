В Екатеринбурге проведут забег против домашнего насилия

Общественная организация «Стигма» проведет в Екатеринбурге благотворительный забег, который направлен против домашнего насилия сообщает Znak.com со ссылкой на одну из основательниц организации Ирину Норман.

Мероприятие запланировано на 3 октября. Оно начнется в парке Маяковского в 11.00. По словам Норман, целью забега является привлечение внимания к этой проблеме, кроме того планируется сбор средств на поддержку проекта. Участие в мероприятие будет стоить 200 рублей, желающим надо предварительно зарегистрироваться. Собранные деньги направятся на регистрацию некоммерческой организации, а также оплату расходов. Для участников сначала будет проведена разминка, потом состоится сам забег. Во время него будет предложено послушать подкаст с историями тех людей, которые пережили домашнее насилие. Он подготовлен студией «Послушайте». Напомним, забег легкоатлетов «Кросс нации» в Нижнем Тагиле отменили из-за коронавируса.

