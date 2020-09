В Екатеринбурге суд впервые оправдал участницу пикетов в поддержку хабаровчан

В Екатеринбурге суд оправдал активистку Екатерину Сурсякову, которая участвовала в акциях протеста в поддержку жителей Хабаровска и Белоруссии. Трансляция велась на странице Ленинского районного суда во «Вконтакте».

Девушку обвиняли в совершении правонарушения по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ (Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия). Протокол был составлен полицейскими, которые посчитали, что участие активистка приняла в несогласованной акции протеста. Сначала она стояла на одиночном пикете с плакатом, а потом уже участвовала в шествие. Защитники Сурсяковой заявили, что полиция об ответственности девушку не предупредила, хотя должна была это сделать по закону. Вместо этого они сразу составили протокол. Это первый случай, когда суд оправдал участника пикета в поддержку хабаровчан. Ранее несколько активистов получили штрафы в размере 10 тысяч рублей по той же статье. А еще один общественник Денис Гауэрдт получил пять суток. "Я жертва": митинговавший в поддержу хабаровчан уралец пожаловался на беспредел

