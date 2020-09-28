В Екатеринбурге впервые на карантин полностью закрыли садик из-за коронавируса

Садик № 265 закрылся на две недели. Там объявлен карантин в связи с подозрением на COVID-19 у четырех сотрудников учреждения. На сегодняшний день на карантине по коронавирусу также находятся шесть групп в других детских садах.
В связи со случаями коронавируса на дистантанционное обучение переведено 54 класса в 31 школе Екатеринбурга. Из-за сезонного ОРВИ на дистанте обучаются ученики 20 классов в 15 школах, закрыто 13 групп в 13 детсадах.
Напомним, что школы полностью переводят на дистанционное обучение, если количество заболевших среди детей и взрослых превышает 25%.