В Екатеринбурге впервые на карантин полностью закрыли садик из-за коронавируса

В Екатеринбурге на Уралмаше полностью закрыли садик, у сотрудников подозревают коронавирус, сообщает департамент образования города.

Садик № 265 закрылся на две недели. Там объявлен карантин в связи с подозрением на COVID-19 у четырех сотрудников учреждения. На сегодняшний день на карантине по коронавирусу также находятся шесть групп в других детских садах. В связи со случаями коронавируса на дистантанционное обучение переведено 54 класса в 31 школе Екатеринбурга. Из-за сезонного ОРВИ на дистанте обучаются ученики 20 классов в 15 школах, закрыто 13 групп в 13 детсадах. Напомним, что школы полностью переводят на дистанционное обучение, если количество заболевших среди детей и взрослых превышает 25%. Стали известны условия перевода всех школ Урала на дистант

Related news: Стали известны условия перевода всех школ Урала на дистант

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter