В Екатеринбурге впервые на карантин полностью закрыли садик из-за коронавируса

В Екатеринбурге впервые на карантин полностью закрыли садик из-за коронавируса

Сегодня, 15:36ОбществоPhoto: pixabay.com
В Екатеринбурге на Уралмаше полностью закрыли садик, у сотрудников подозревают коронавирус, сообщает департамент образования города.

Садик № 265 закрылся на две недели. Там объявлен карантин в связи с подозрением на COVID-19 у четырех сотрудников учреждения. На сегодняшний день на карантине по коронавирусу также находятся шесть групп в других детских садах.

В связи со случаями коронавируса на дистантанционное обучение переведено 54 класса в 31 школе Екатеринбурга. Из-за сезонного ОРВИ на дистанте обучаются ученики 20 классов в 15 школах, закрыто 13 групп в 13 детсадах.

Напомним, что школы полностью переводят на дистанционное обучение, если количество заболевших среди детей и взрослых превышает 25%.

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