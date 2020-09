В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге планируется увеличить штат сотрудников, которые будут работать в круглосуточном пункте тестирования на коронавирус, сообщает Znak.

Таким образом в медпункте будет работать три медсестры вместо одной. Пункт тестирования на коронавирус в аэропорту Кольцово работает круглосуточно в течение недели. По данным регионального штаба, он способен принять 30-50 человек в сутки. Однако 27 сентября нагрузка составила 300 человек. Вчера пассажиры, прибывшие в Кольцово пожаловались, что им пришлось пять часов простоять в очереди, так как тестирование на коронавирус является обязательным для всех прибывших из-за границы.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter