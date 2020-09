В поселке Горноуральский с задержкой почти на две недели дали отопление

В поселке Горноуральский под Нижним Тагилом жители ждали включения отопления почти две недели, с 15 сентября.

На 28 сентября в поселке городского типа Горноуральский 46 из 48 жилых домов и объекты социальной сферы подключены к отоплению, сообщили TagilCity.ru в администрации Горноуральского городского округа. Напомним, жители поселка жаловались на отсутствие отопления во всех жилых домах. Горожане выражали недовольство состоянием труб и бездействием городской администрации. В первый же день, когда было включено отопление, произошел прорыв трубы жилого дома. Жители обратились с жалобой по телефону, но в ответ им сообщили, что рабочий день уже закончен. Позже работа котельной была приостановлена. Кроме того, 24 сентября одна из жительниц поселка сообщила о прорыве труб возле домов № 7 и № 25. «Вода хлещет по улице». В Горноуральском продолжают сообщать об отсутствии отопления

