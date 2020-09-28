В тагильском кожно-венерологическом диспансере опровергли информацию о закрытии

В тагильском кожно-венерологическом диспансере опровергли информацию о закрытии

Сегодня, 14:36ОбществоPhoto: Яндекс.Карты
В нижнетагильском кожно-венерологическом диспансере опровергли информацию о закрытии из-за COVID-19. Об этом TagilCity.ru рассказали в медучреждении.

Филиал № 2 кожно-венерологического диспансера находится в Нижнем Тагиле по адресу улица Октябрьской Революции, 32. Это единственное учреждение подобного рода в городе.

Ранее в СМИ появилась информация, что медучреждение закрыто из-за коронавируса.

Поликлиника пока не закрыта. Заболел коронавирусом доктор. Сегодня решается вопрос, заведующая уехала в Екатеринбург в головную организацию,рассказали TagilCity.ru в поликлинике.

Напомним, за прошедшие сутки в Нижнем Тагиле зарегистрировано три новых случая заражения COVID-19. Общее количество выявленных случая с начала пандемии — 1 808.

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