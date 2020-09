В тагильском кожно-венерологическом диспансере опровергли информацию о закрытии

В нижнетагильском кожно-венерологическом диспансере опровергли информацию о закрытии из-за COVID-19. Об этом TagilCity.ru рассказали в медучреждении.

Филиал № 2 кожно-венерологического диспансера находится в Нижнем Тагиле по адресу улица Октябрьской Революции, 32. Это единственное учреждение подобного рода в городе. Ранее в СМИ появилась информация, что медучреждение закрыто из-за коронавируса. Поликлиника пока не закрыта. Заболел коронавирусом доктор. Сегодня решается вопрос, заведующая уехала в Екатеринбург в головную организацию,рассказали TagilCity.ru в поликлинике. Напомним, за прошедшие сутки в Нижнем Тагиле зарегистрировано три новых случая заражения COVID-19. Общее количество выявленных случая с начала пандемии — 1 808. В городской больнице № 1 в Нижнем Тагиле сломался единственный томограф

