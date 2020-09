За 5 лет Саранский завод РОСНАНО произвел 7 млн километров оптоволоконного кабеля

В этом году пятилетний юбилей отмечает портфельная компания РОСНАНО – АО «Оптиковолоконные Системы». За относительно небольшой срок предприятие не только наладило экспорт продукции за рубеж, но и стало важным элементом нацпрограммы «Цифровая экономика в РФ».

В среднем завод изготавливает более 1 млн километров современного оптоволокна в год. За 5 лет было произведено свыше 7 млн километров, пишет ТАСС. В настоящее время освоен выпуск пяти типов продукции. Оптоволокно поставляется в 14 стран, основными потребителями остаются крупнейшие кабельные заводы России и Белоруссии. Сообщается, что выпускаемые заводом изделия прошли всестороннее тестирование с участием зарубежных партнеров. Испытания показали полное соответствие российским и международным стандартам. Следует отметить, что администрация компании старается не только внедрять новые технологии, но и обучать персонал работе с ними. Сегодня на предприятии трудятся 133 человека, у 91% из них высшее образование. Результат их работы – изделия, способные на равных конкурировать с иностранными аналогами. Совсем скоро стартует производство нового оптоволоконного кабеля (G.654). Именно его собирается использовать «Ростелеком» для прокладки магистральной транзитной ВОЛС «Европа - Азия» TEA NEXT. Гендиректор АО «Оптиковолоконные Системы» Андрей Николаев поздравил сотрудников предприятия. Он поблагодарил их за то, что их усилиями страна получает крайне востребованные инновационные товары.

