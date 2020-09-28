За 5 лет Саранский завод РОСНАНО произвел 7 млн километров оптоволоконного кабеля

Следует отметить, что администрация компании старается не только внедрять новые технологии, но и обучать персонал работе с ними. Сегодня на предприятии трудятся 133 человека, у 91% из них высшее образование. Результат их работы – изделия, способные на равных конкурировать с иностранными аналогами.