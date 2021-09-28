Культурные проекты Свердловской области получили президентские гранты

Более 30-ти культурных проектов от Свердловской области получат президентские гранты. Всего на поддержку проектов выделено порядка 15-ти миллионов рублей.

Самую большую сумму в 4 с лишним миллиона получат создатели передвижной выставки «Уральские перекрёстки. В поисках пути», а всего чуть более 100 тысяч досталось съемочной группе проекта, посвященного искусству уральской росписи, сообщает «Областная газета». Еще 2,1 миллиона пойдут на поддержку всероссийского фестиваля джаза, почти 2,7 миллиона достались форуму рабочей песни, 3,3 миллиона пойдут на поддержку библиотек уральской столицы. За 1,75 миллиона снимут фильм об уральских храмах, а еще 1,2 миллиона пойдут на организацию паломнического маршрута «Симеонова дорога. В путь с наставниками». Напомним, 9 октября 2021 года пройдет фестиваль одного дня Академии Михалкова в Нижнем Тагиле. Мероприятие организовано в поддержку медицинских работников, борющихся с пандемией коронавируса. Фестиваль в поддержку медиков «красной зоны» пройдет в Нижнем Тагиле

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