Кусты кизильника и барбариса появятся в эко-парке на Муринских прудах в Нижнем Тагиле

В эко-парке на Муринских прудах в Нижнем Тагиле появятся кусты кизильника, дерена, барбариса и пузыреплодника. В общей сложности планируется высадить около 3 тысяч декоративных кустарников.

Посадка растений стартовала 24 сентября. Планируется закончить работы до конца недели, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила. По словам агрономов, конец сентября и начало октября являются оптимальными для высадки кустарников. Кустарники являются основой грамотно спланированной территории, утверждает главный специалист отдела по экологии и природопользованию администрации города Лариса Носовкая. Она отмечает, что живые изгороди визуально отделяют функциональные зоны. Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила Специалист отмечает, что посаженные в рамках первого этапа озеленения деревья адаптировались на своем месте. Процент их выживаемости составил 90%. Напомним, клены, липы, рябины и лиственницы были высажены в эко-парке в Нижнем Тагиле во время экологических субботников. Сам же парк был создан в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Мэр Пинаев и министр ЖКХ Смирнов посадили дерево в экопарке Нижнего Тагила 5 Фото Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев и министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов приняли участие в озеленении экопарка на Муринских прудах.

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