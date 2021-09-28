Минеева: В период пандемии отели ушли за грань рентабельности

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что заполняемость отелей снизилась до 40%. Бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева подчеркнула, что из-за пандемии данная отрасль оказалась одной из пострадавших. Об этом сообщает gorod55.ru.
Минеева отметила, что согласна с Собяниным: отели за время пандемии практически ушли за грань рентабельности. После того как сняли ограничения, загрузка отелей была около 35%, как правило, в сезон данный показатель равен 65%. «Бизнес делает ставку на рост внутреннего потока. Хотела бы отметить роль общественных омбудсменов в стабилизации и подъеме гостиничной отрасли — именно они помогали выстраивать прямой канал коммуникации „бизнес — власть“», — добавила она.
Помимо этого, Собянин отметил, что в 2020 году ситуация была трудная, из-за коронавирусной инфекции часть отелей перестали работать. Заполняемость упала до 40%. Этот показатель меньше, чем в европейских странах.
Также он поблагодарил представителей гостиничной отрасли за то, что они помогали медикам во время пандемии. В гостиницах проживали медсестры, доктора — они не ехали домой, этого требовала ситуация. На сегодняшний день около 500 докторов проживают в отелях, добавил Собянин.
Он сказал, что, с одной стороны, это реальная помощь для бизнеса, потому как город берет на себя расходы. А с другой стороны, есть гостиницы, которые размещают докторов бесплатно.
Город продолжает помогать в развитии гостиничной отрасли и различных туристических сервисов. В 2021 году в Москве будет введено 13 отелей — у каждого будет своя категория звездности.
Кроме этого, Собянин отметил: «Каждый третий отель, который сегодня принимает туристов, звездный, построен за последние годы. И в ближайшие годы несколько десятков будет построено. То есть гостиничный качественный фонд должен удвоиться в столице».
Столица совместно с туристическим бизнесом ожидает, когда откроются границы и поток туристов станет прежним. В 2019 году Москву посетили 25,1 миллиона гостей из других городов и стран. Город стал лауреатом самой престижной отраслевой премии Word Travel Awards в номинации «Лучшее туристское направление. Город».
В прошлом году Москва могла побить собственный рекорд. В первом квартале столицу посетили 5,3 миллиона туристов — на 8% больше, чем в январе — марте 2019 года. Однако из-за ограничений рост туристического потока приостановился. По результатам 2020 года Москва приняла 13,6 миллиона гостей — на 46% меньше, чем в предыдущем году.
Среднегодовая загрузка отелей уменьшилась с 77% до 38-44%. В качестве сравнения можно привести пример: среднегодовой уровень загрузки гостиниц в Париже составил 30%, в Мадриде — 32%, в Риме — 12%.
Московские власти быстро приняли меры финансовой поддержки гостиничной отрасли, которые позволили предпринимателям сохранить бизнес. При этом город сохранил свою туристическую инфраструктуру.