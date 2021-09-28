Минеева: В период пандемии отели ушли за грань рентабельности

Минеева отметила, что согласна с Собяниным: отели за время пандемии практически ушли за грань рентабельности. После того как сняли ограничения, загрузка отелей была около 35%, как правило, в сезон данный показатель равен 65%. «Бизнес делает ставку на рост внутреннего потока. Хотела бы отметить роль общественных омбудсменов в стабилизации и подъеме гостиничной отрасли — именно они помогали выстраивать прямой канал коммуникации „бизнес — власть“», — добавила она.