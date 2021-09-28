Начальную школу № 6 в Новоасбесте откроют в 2022 году

В новом здании для начальных классов школы № 6 в Новоасбесте заканчиваются отделочные работы. Полностью объект будет готов к началу января 2022 года. На реконструкцию «Управление капстроительства ГГО» выделило 34,5 млн рублей.

От прежнего здания остались лишь несущие стены. На первом этаже новые перегородки отделяют учительскую, два основных кабинета, будущий класс изостудии и кабинет психолога. На втором находятся два класса начальной школы, кабинеты робототехники и шахмат. За время реконструкции в классах установили пластиковые окна, заменили коммуникации: вентиляцию, электропроводку и сантехнику. Большая работа, по словам начальника участка Александра Подкорытова, была проведена при реконструкции пола. Прежние деревянные полы полностью демонтировали и заменили их на железобетонные,сказал он. В кабинетах строители постелят линолеум, в проходах уложили керамогранитную плитку. Также напротив главного входа возвели лестницу на второй этаж, ранее она была деревянной. Фото: TagilCity.ru Полностью изменился и внешний вид школы. Как и было заявлено в проекте, строители восстановили фасад, перенесли главный вход с торца на лицевую сторону здания, покрыли крышу металлочерепицей и профлистом с полимерным покрытием. Фото: TagilCity.ru Закончить работы подрядчик должен был до 31 июля 2021 года включительно, однако начальник участка сказал, что приемка школы для начального звена назначена на начало 2022 года. Старшие классы и пищеблок будут по-прежнему находиться во втором здании школы. Приемка начнется с начала января 2022 года и займет около месяца, сказал Александр Подкорытов. Согласно контракту, подрядчик должен оснастить школу охранно-пожарной сигнализацией и благоустроить территорию. Во время нахождения редакции TagilCity.ru на объекте рабочие устанавливали игровой комплекс. TagilCity.ru Напомним, заказчиком реконструкции начальной школы № 6 в Новоасбесте выступило муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства ГГО». Начальная стоимость контракта составляла 40,1 млн рублей. По итогам конкурса подрядчиком было назначено ООО «КСМ», снизив стоимость работ до 34,5 млн рублей. Ремонтные работы начались в школе № 6 в Новоасбесте

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter