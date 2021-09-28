Народному учителю РФ Татьяне Игошиной из Нижнего Тагила исполнилось 80 лет

Народному учителю РФ Татьяне Игошиной из Нижнего Тагила исполнилось 80 лет

Народному учителю РФ Татьяне Игошиной из Нижнего Тагила исполнилось 80 лет

Сегодня, 19:07
Общество
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Сегодня 28 сентября народный учитель РФ Татьяна Игошина отмечает 80-летний юбилей. Несмотря на возраст, она планирует написать книгу и отправиться в путешествие.

Поздравления учитель физики приняла от главы города Владислава Пинаева, представителей управления образования, профсоюзного комитета и администрации Дзержинского района, сообщает пресс-служба мэрии.

Вы уникальный человек и великолепный педагог. Для города является большой честью, что такой учитель живет и работает здесь, подчеркнул мэр.

Фото:пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Сама Татьяна Игошина проработала учителем 58 лет. Она не собирается останавливаться на этом. Недавно преподаватель завершила официально карьеру, однако она планирует написать книгу воспоминаний, а также совершить путешествие.

Она рассказывает, что каждый ее день загружен.

Утром я еду в сад, перерабатываю урожай, занимаюсь цветами. Кроме того, успеваю помогать моим ученикам и в свободное время много читаю,говорит Татьяна Игошина.

Напомним, что учитель физики Татьяна Алексеевна Игошина удостоена почетного звания «Народный учитель Российской Федерации» (Указ Президента Российской Федерации от 04.10.2013 г № 760), почетного звания «Заслуженный учитель РФ» (1980 год). Также она имеет знаки отличия и грамоты за хорошую работу.

Сюжеты:
Нижний Тагил
юбилейучительНижний Тагил
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