Тигр откусил ребенку палец в крымском зоопарке: мать готовит обращение в СК РФ

Мама годовалого ребенка, которому тигр откусил палец в парке льгов «Тайган» в Крыму, готовит обращение к главе Следственного комитета РФ. По мнению кандидата юридических наук, адвоката матери ребенка Александра Карабанова, в действиях владельцев парка есть состав преступления.

Карабанов сообщил: сейчас готовится обращение к главе Следственного комитета о возбуждении уголовного дела. По мнению кандидата юридических наук, действия владельцев «Тайгана» попадают под ст. 268 УК РФ, а именно: «Оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности». Об этом пишет 360tv.ru. По словам Александра Карабанова, владельцы парка обязаны предоставлять посетителям безопасные услуги. Эти условия, считает доктор юридических наук, были нарушены, и тигр откусил палец ребенку именно из-за несоответствия требованиям безопасности. «Мы в данный момент готовим обращение к Александру Ивановичу Бастрыкину о возбуждении уголовного дела», — отметил он. Ребенок был доставлен в больницу. Следственный комитет РФ и прокуратура начали проверку по этому факту.

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