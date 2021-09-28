Тигр откусил ребенку палец в крымском зоопарке: мать готовит обращение в СК РФ

Карабанов сообщил: сейчас готовится обращение к главе Следственного комитета о возбуждении уголовного дела. По мнению кандидата юридических наук, действия владельцев «Тайгана» попадают под ст. 268 УК РФ, а именно: «Оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности». Об этом пишет 360tv.ru.
По словам Александра Карабанова, владельцы парка обязаны предоставлять посетителям безопасные услуги. Эти условия, считает доктор юридических наук, были нарушены, и тигр откусил палец ребенку именно из-за несоответствия требованиям безопасности.
«Мы в данный момент готовим обращение к Александру Ивановичу Бастрыкину о возбуждении уголовного дела», — отметил он.
Ребенок был доставлен в больницу. Следственный комитет РФ и прокуратура начали проверку по этому факту.