Три года искали судебные приставы Тагила: трехлетняя дочь вернулась к родной матери

Напомним, житель Нижнего Тагила забрал дочь у матери сразу после развода и не планировал ее возвращать, несмотря на решение суда и возбуждение уголовного дела. Чтобы доказать правоохранителям, что ребенок жив, мужчина завел для 3-летней девочки Instagram.