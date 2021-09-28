Три года искали судебные приставы Тагила: трехлетняя дочь вернулась к родной матери

Три года искали судебные приставы Тагила: трехлетняя дочь вернулась к родной матери
Три года искали судебные приставы Тагила: трехлетняя дочь вернулась к родной матери
Сегодня, 20:06ОбществоФото: pixabay
К родной маме была возвращена трехлетняя девочка Полина. Ее три года разыскивали судебные приставы Нижнего Тагила.

Об этом в соцсетях сообщает НКО «Защитники детства». Полину разыскивали с августа 2020 года. Руководитель правозащитной организации Александра Марова написал на своей странице в соцсетях:

Наша Настя и Полина вместе! После почти двух лет разлуки!

Свердловчанка выразила благодарность сотрудникам полиции за слаженную и профессиональную работу.

Напомним, житель Нижнего Тагила забрал дочь у матери сразу после развода и не планировал ее возвращать, несмотря на решение суда и возбуждение уголовного дела. Чтобы доказать правоохранителям, что ребенок жив, мужчина завел для 3-летней девочки Instagram.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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