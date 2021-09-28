Труп курьера в лесу и смерть после драки в магазине. Итоги дня в Свердловской области

Мужчину, который случайно убил покупателя в магазине «Магнит», разыскивают правоохранители. ЧП произошло в Екатеринбурге в июне этого года. Судя по записям камер видеонаблюдения, во время возникшего конфликта злоумышленник ударил пострадавшего по голове, после чего скрылся. Второй участник потасовки был госпитализирован с черепно-мозговой травмой, он умер от последствий удара в августе.