Туристические проекты Потанина включены в список самых амбициозных по версии Forbes

Журналисты американского издания Forbes в полной мере оценили масштабный замысел российского миллиардера Владимира Потанина, предложившего основать серию курортов, которые бы охватывали Россию от Арктического пояса до субтропиков Северного Кавказа. В частности, два курорта планируется создать в русской Арктике — на полуострове Рыбачий Мурманской области и на Таймыре, в районе известного плато Путорана. Еще по одному курорту появится на Дальнем Востоке (парк «Три вулкана» на Камчатке) и в горах Сочи («Долина Васта»).