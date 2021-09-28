Туристические проекты Потанина включены в список самых амбициозных по версии Forbes

Туристические проекты Потанина включены в список самых амбициозных по версии Forbes
Туристические проекты Потанина включены в список самых амбициозных по версии Forbes
Сегодня, 13:50ОбществоФото: interros.ru
Инициированные основателем группы «Интеррос» Владимиром Потаниным турпроекты названы самыми амбициозными в мире. В обзоре журнала Forbes — четыре будущих курорта мирового уровня, которые планируется построить в самых живописных местах нашей страны.

Журналисты американского издания Forbes в полной мере оценили масштабный замысел российского миллиардера Владимира Потанина, предложившего основать серию курортов, которые бы охватывали Россию от Арктического пояса до субтропиков Северного Кавказа. В частности, два курорта планируется создать в русской Арктике — на полуострове Рыбачий Мурманской области и на Таймыре, в районе известного плато Путорана. Еще по одному курорту появится на Дальнем Востоке (парк «Три вулкана» на Камчатке) и в горах Сочи («Долина Васта»).

Для строительства новых курортов выбраны малоизвестные для западных туристов регионы России. Гости нашей страны смогут оценить суровую природу Заполярья, ошеломительные пейзажи Камчатки и завораживающее величие Кавказских гор.

Также обзоре Forbes — проект на искусственном острове Авадзи Юмэ Бутай японского архитектора Тадао Андо, отель-обсерватория для ученых на чилийской горе Серро Параналь, гостиница для влюбленных на подводной лодке и проект первого космического отеля.

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