Варикоз – не приговор: что нужно знать о болезнях сосудов

Варикозное расширение вен сегодня поддается успешному лечению. Вместе с экспертом выясняем, что это за болезнь и как правильно с ней бороться.

Одним из самых современных способов лечить такие заболевания сосудов, как варикозное расширение, является склеротерапия. Это малоинвазивный метод, который также помогает бороться с венозными звездочками. Если варикоз замечают на раннем этапе, когда он не так сильно выражен, то с помощью склеротерапии можно от него избавится раз и навсегда. Однако болезненные ощущения, которые связывают с усталостью, мало кто воспринимает всерьез, поэтому иногда склеротерапии может быть мало. Показания к проведению процедуры склеротерапии Обычно, такой метод, как склеротерапия, назначается после приема у флеболога для пациентов, у которых: есть варикозное расширение вен;

есть сетки из сосудов, которые сильно выражены;

присутствуют “звездочки” из сосудов;

есть лимфа- или гемангиома. Противопоказания к проведению склеротерапии Есть и ряд противопоказаний, которые могут отсрочить или отменить процедуру: беременность и период лактации;

аллергия на некоторые медицинские препараты;

тромбоз вен;

наличие заболеваний сердца или сосудов. Процесс проведения склеротерапии Часто пациентам частной медицинской клиники Добробут интересно узнать, как именно будет проходить операция, поэтому врачи рассказывают эту информацию на приеме. Прежде всего пациенту надо знать, что никакой боли он не почувствует, максимум чувство небольшого жжения при введении препарата, поскольку он содержит анестетик, и все. Главной функцией склерозанта - вещества, которое вводят в вену, является склеивание полости вены и дальнейшее ее рассасывание, чтобы кровоток не смог по ней поступать. После того, как вена исчезнет, кожа на том месте разглаживается и нет риска развития тромбоза. Поскольку сосуд, который уже склеен, не может выполнять свои функции, то их начинает выполнять более глубокий сосуд. Преимущества склеротерапии как метода Процедуру склеротерапии можно проводить и для лечения сосудистых звездочек, которые часто проявляются на лице, поэтому стоит знать, что на лице ее тоже можно применять. Также в клинике вы имеете возможность воспользоваться услугой смас-лифтинга лица в определенном возрасте, о котором детальнее можно почитать по ссылке https://www.dobrobut.com/uslugi/c-smas-lifting, а также записаться по телефону. Преимуществами процедуры склеротерапии являются такие: ее проводят без разрезов, а только через небольшие проколы, которые очень быстро заживают и не оставляют следов на коже;

рубцы и шрамы отсутствуют;

период реабилитации проходит намного быстрее, чем при хирургическом вмешательстве;

отсутствие наркоза и использование безопасных медикаментов, которые не отразятся негативно на организме;

можно за один раз ввести склерозант в много вен и избавится от своих проблем быстро;

не надо применять много обезболивающих, поскольку препарат сам по себе имеет эффект обезболивания, а после процедуры боли пациент испытывать не будет. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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