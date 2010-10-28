Депутат Свердловской облдумы использовал подложный диплом

По версии следствия, злоумышленник трижды использовал подложный дипломоб окончании Свердловского юридического института имени Руденко прибаллотировании в депутаты Законодательного Собрания Свердловскойобласти. В указанном вузе он действительно обучался, но был отчислен заакадемическую задолженность.

Прокуратурой Свердловской области сегодня утверждено обвинительноезаключение, в ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд.

Судя по всему речь идет о Кирилле Баранове, предполагает АПИ, отметив,что в областном СКП эту версию предпочли не комментировать.