Депутат Свердловской облдумы использовал подложный диплом
28 октября 2010, 08:00Общество
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Зампред комитета по социальной политике Свердловской облдумы пойдет под суд, — сообщили АПИ в пресс-службе Следственного управления СКП РФ по Свердловской области.
По версии следствия, злоумышленник трижды использовал подложный дипломоб окончании Свердловского юридического института имени Руденко прибаллотировании в депутаты Законодательного Собрания Свердловскойобласти. В указанном вузе он действительно обучался, но был отчислен заакадемическую задолженность.
Прокуратурой Свердловской области сегодня утверждено обвинительноезаключение, в ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд.
Судя по всему речь идет о Кирилле Баранове, предполагает АПИ, отметив,что в областном СКП эту версию предпочли не комментировать.
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