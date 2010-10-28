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Массовые сокращения милиционеров на Среднем Урале пройдут в глубинке
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Массовые сокращения милиционеров на Среднем Урале пройдут в глубинке

28 октября 2010, 07:02Общество
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