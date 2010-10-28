Массовые сокращения милиционеров на Среднем Урале пройдут в глубинке

В рамках реформы в ближайшие два года в ГУВД по Свердловской областипланируется сократить 22% служащих – более 7,5 тысяч человек, сообщилнакануне на прес-конференции заместитель начальника свердловского ГУВДпо работе с личным составом Виктор Бердников.

В ходе подготовки креформе в областном главке было заранее прекращено массовоекомплектование, и если в 2009 году на работу в милицию было принято 1тысяча 700 уральцев, то в 2010 – всего 148.

Сотрудникам, попавшим под сокращение, предложат перейти на работу всоседний районный отдел (при наличии вакансий) или же пройтипереобучение по специальной программе центра занятости.

Виктор Бердников также добавил, что сама структура свердловского ГУВД,помимо вывода из нее медвытрезвителей, пока останется прежней. Измененияпоследуют лишь в будущем году, после того, как изменится структура МВДРФ в целом.