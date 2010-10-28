На родительское собрание пришел весь город

Главной темой первого собрания стала безопасность детей и подростков.Как защитить их от насилия и жестокого обращения? Как помочьпострадавшим подросткам? Такие темы обсуждали всей аудиторией.

Организатором собрания выступили управление образования Администрациигорода и некоммерческая организация «Центр семейной терапии иконсультирования» при содействии всероссийского Фонда поддержки детей,находящихся в трудной жизненной ситуации.

Гостем встречи стал Михаил Рулев – автор новой методики самообороны дляучеников младшего и среднего школьного возраста. Не так давно на уровнеправительства области его программа была рекомендована к внедрению вобразовательных учреждениях. Руководители школ заинтересовались новойметодикой, так что в ближайшее время можно ожидать появления вобразовательных учреждениях предмета – основы самообороны.

Как уверяетавтор проекта Михаил Рулев, в ходе обучения дети узнают, как избежатьопасных ситуаций, у них разовьется критическое мышление и они не будутдоверчивыми с незнакомцами. Успешным опытом внедрения этой методикиподелилась педагог-психолог из МОУ СОШ центр образования №1.

В конце мероприятия, подводя итоги, собравшиеся решили проводитьобщегородские родительские собрания регулярно. Тема следующего – поискобщего языка с трудными подростками.