Nissan отзывает более 2-х миллионов автомобилей по всему миру

Причиной послужил обнаруженный дефект системы зажигания, который в определенных условиях может привести к тому, что во время работы двигатель заглохнет и не заведется снова. Об этом сообщает агентство AP. Под действие сервисной кампании подпадают автомобили Nissan March (на российском рынке эта модель известна под именем Micra), Cube, Note, Tiida, Titan, а также еще несколько моделей, включая внедорожник Infiniti QX56. Все автомобили, попадающие под отзыв, были собраны в период с августа 2003 по июль 2006 года. В российском представительстве Nissan отметили, что сервисная кампания затронет и Россию, однако какие именно модели будут отозваны, и в каком количестве, пока не известно. Владельцев неисправных автомобилей оповестят о необходимости посетить сервисные станции. По некоторым данным, ремонт займет около 25 минут и будет проведен бесплатно.