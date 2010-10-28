Общественной палаты в Нижнем Тагиле не будет
28 октября 2010, 17:35ОбществоАнка
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Вопрос о её создании обсуждали сегодня депутаты городской Думы.
По замыслу парламентариев, общественная палата помогла бы более полно представлять интересы тагильчан из разных слоёв общества при принятии важных решений, касающихся развития города. Но перед парламентариями встал вопрос о дополнительных расходах, которые появятся с созданием общественной палаты. Потребуются деньги на аренду и содержание помещения, финансирование аппарата. Будет ли целесообразно создавать в Нижнем Тагиле общественную палату при отсутствии дополнительных средств в бюджете? Сегодня депутаты большинством голосов решили, что - нет. Но не исключено, что в будущем они к этому вопросу вернутся.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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