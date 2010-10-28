Почти 950 злостных неплательщиков остались без света

Тагильчане задолжали за жилищно-коммунальные услуги 574 миллиона рублей. Такие цифры привела начальник управления по ЖКХ Татьяна Жеребцова. По словам руководителей управляющих компаний, чаще всего отказ гасить долги люди обосновывают низким качеством коммунальных услуг и тех.обслуживания. Но как только дело доходит до суда, выясняется, что никаких официальных обращений от этих граждан в управляющие компании не поступало. Помимо отключения электроэнергии идет активная работа по взысканию долгов совместно с судебными приставами. Однако, как отметил руководитель управляющей компании Ленинского района Сергей Минин, бывают случаи, когда даже судебные приставы бессильны – у должника из квартиры попросту нечего изъять.