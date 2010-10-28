Расходы городского бюджета составили 6 миллиардов 317 миллионов

Прогнозируемый дефицит бюджета – 125 миллионов рублей. Об этом рассказал начальник фин.управления Александр Дмитриев. В начале года бюджет планировался бездефицитным, по доходам и расходам в сумме 4 миллиарда 814 миллионов рублей. Увеличение бюджета более чем на 1 миллиард 300 миллионов стало возможным благодаря целевому финансированию, включая ремонт многоквартирных домов, и собственным дополнительным доходам города, которые составили почти 250 миллионов рублей.