Только малоимущим семьям будут выплачивать пособия за рождение второго и последующих детей

Такое решение было принято на сегодняшнем заседании Нижнетагильской городской думы. Так, сейчас в Нижнем Тагиле за рождение или усыновление второго ребенка из городской казны должно выплачиваться 6 тысяч рублей. Только вот денег на эти выплаты в бюджете не хватает. По данным начальника управления социальных программ и семейной политики Валерия Сурова, сейчас многодетным семьям город должен 5 миллионов рублей. К концу года этот долг может удвоиться. Поэтому принято решение выплачивать пособие только малоимущим семьям. Отметим, что вопрос о полной отмене таких выплат из-за нехватки средств уже не раз ставился перед депутатами.