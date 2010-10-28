Только малоимущим семьям будут выплачивать пособия за рождение второго и последующих детей
28 октября 2010, 17:29ОбществоАнка
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Пособие за рождение второго и последующих детей теперь будет выплачиваться только малоимущим семьям тагильчанам.
Такое решение было принято на сегодняшнем заседании Нижнетагильской городской думы. Так, сейчас в Нижнем Тагиле за рождение или усыновление второго ребенка из городской казны должно выплачиваться 6 тысяч рублей. Только вот денег на эти выплаты в бюджете не хватает. По данным начальника управления социальных программ и семейной политики Валерия Сурова, сейчас многодетным семьям город должен 5 миллионов рублей. К концу года этот долг может удвоиться. Поэтому принято решение выплачивать пособие только малоимущим семьям. Отметим, что вопрос о полной отмене таких выплат из-за нехватки средств уже не раз ставился перед депутатами.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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