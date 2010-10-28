У мэра появится 5-й зам. При этом работы лишатся 70 чиновников

Как прокомментировала это решение глава города Валентина Исаева, сегодня половина обращений тагильчан в муниципалитет связаны с проблемами в сфере ЖКХ. Поэтому логично, если новый зам. будет заниматься только этими вопросами. Что касается кандидатуры на эту должность, то она еще обсуждается. Как ожидается, имя 5-го заместителя главы города станет известно в середине ноября. Между тем, накануне стало известно о том, что 70 муниципальных служащих лишатся работы. Оптимизировать работу администрации в следующем году придётся, чтобы уменьшить расходы.