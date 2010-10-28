В Екатеринбурге снова тушат торфяные пожары
28 октября 2010, 08:26Общество
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На территории Екатеринбурга ведется тушение торфяных пожаров. Тлеет торфяное поле в районе овощесовхоза «Свердловское» (Чкаловский район Екатеринбурга) и правый берег р.Патрушиха (Ленинский район), сообщает пресс-центр свердловского ГУ МЧС.
Площадь тления в районе овощесовхоза составляет 5,2 га. В тушенииторфяного пожара задействованы 2 единицы техники и 19 человек.
В районе р. Патрушиха на площади 14,5 га происходит тление отдельнымиочагами на общей площади 2,7 га. В тушении торфяного пожаразадействовано 5 единиц техники, из них 4 автоцистерны, 1 поливомоечнаямашина и 19 человек.
В обоих случаях, отмечает пресс-центр, угрозы населенным пунктам нет.
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