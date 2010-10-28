В Екатеринбурге снова тушат торфяные пожары

Площадь тления в районе овощесовхоза составляет 5,2 га. В тушенииторфяного пожара задействованы 2 единицы техники и 19 человек.

В районе р. Патрушиха на площади 14,5 га происходит тление отдельнымиочагами на общей площади 2,7 га. В тушении торфяного пожаразадействовано 5 единиц техники, из них 4 автоцистерны, 1 поливомоечнаямашина и 19 человек.