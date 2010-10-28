В выходные по двум городским маршрутам не будут ходить трамваи

В субботу и воскресенье, 30-го и 31-го октября, перед остановкой «Музей» будет проводиться плановый ремонт стрелочного перевода. Из-за этого с 9-ти утра субботы до 22-х часов воскресенья будет закрыто движение трамваев по 3-му и 1-му маршрутам. Трамваи 12-го маршрута будут ходить через Красный Камень.