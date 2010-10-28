Ведущие специалисты-неврологи приняли участие в тагильской конференции для медиков
28 октября 2010, 11:07Общество
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В Нижнем Тагиле на базе Управления здравоохранения Администрации города прошла конференция для врачей неврологов, терапевтов, участковых фельдшеров.
В работе конференции приняли участие заведующая кафедрой нервныхболезней Уральской государственной медицинской академии, одна из ведущихспециалистов неврологов в России Лариса Волкова и завкафедройневрологии и нейрохирургии УГМА Василий Широков.
Из жалоб, с которыми пациенты обращаются к неврологам, третье местопосле головных болей и болей в спине занимают головокружения. Наконференции, в частности, обсудили вопросы, связанные с диагностикой илечением головокружения.
Полученные в ходе конференции новые знания тагильские медики уже началиприменять на практике, отмечает пресс-служба управления здравоохраненияНижнего Тагила.
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