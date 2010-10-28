Ведущие специалисты-неврологи приняли участие в тагильской конференции для медиков

В работе конференции приняли участие заведующая кафедрой нервныхболезней Уральской государственной медицинской академии, одна из ведущихспециалистов неврологов в России Лариса Волкова и завкафедройневрологии и нейрохирургии УГМА Василий Широков.

Из жалоб, с которыми пациенты обращаются к неврологам, третье местопосле головных болей и болей в спине занимают головокружения. Наконференции, в частности, обсудили вопросы, связанные с диагностикой илечением головокружения.

Полученные в ходе конференции новые знания тагильские медики уже началиприменять на практике, отмечает пресс-служба управления здравоохраненияНижнего Тагила.