Защита Егора Бычкова подала кассационную жалобу

Кассационная жалоба была подана в канцелярию Дзержинского районного суда27 октября. В день вынесения приговора 12 октября была подана краткаякассационная жалоба.

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила признал 23-летнего Бычковавиновным в похищении людей и незаконном лишении их свободы и приговорил ктрем годам и шести месяцам колонии строгого режима. Гособвинениетребовало приговорить подсудимого к 12 годам лишения свободы.

Сторона обвинения также планировала обжаловать слишком мягкий с ее точки зрения приговор(напомним, первоначальные обвинения в истязаниях и побоях с ЕгораБычкова и других фондовцев были сняты), однако никаких действий непредприняла.