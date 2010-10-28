Защита Егора Бычкова подала кассационную жалобу
28 октября 2010, 07:29Общество
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Расширенную кассационную жалобу подала в суд защита осужденного на три с половиной года главы фонда «Город без наркотиков» в Нижнем Тагиле Егора Бычкова.
Кассационная жалоба была подана в канцелярию Дзержинского районного суда27 октября. В день вынесения приговора 12 октября была подана краткаякассационная жалоба.
Дзержинский районный суд Нижнего Тагила признал 23-летнего Бычковавиновным в похищении людей и незаконном лишении их свободы и приговорил ктрем годам и шести месяцам колонии строгого режима. Гособвинениетребовало приговорить подсудимого к 12 годам лишения свободы.
Сторона обвинения также планировала обжаловать слишком мягкий с ее точки зрения приговор(напомним, первоначальные обвинения в истязаниях и побоях с ЕгораБычкова и других фондовцев были сняты), однако никаких действий непредприняла.
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