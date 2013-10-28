30 автомобилей Nissan Almera в наличии. Только в автоцентре КОНКОРД!
28 октября 2013, 12:20ОбществоПолина
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Уважаемые клиенты, мы рады сообщить вам, что в автоцентре КОНКОРД в наличии находится 30 автомобилей Nissan Almera! Оцените качество, простор и надежность Nissan Almera! Он создан...
Уважаемые клиенты,
мы рады сообщить вам, что в автоцентре КОНКОРД в наличии находится
30 автомобилей Nissan Almera!
Оцените качество, простор и надежность Nissan Almera!
Он создан для многолетней и безупречной службы.
В отличие от своих конкурентов, спроектированных для более мягких условий, новая модель Nissan способна противостоять любым погодным сюрпризам.
Предложение от Nissan Finance:
Подробности у Менеджеров отдела продаж и по т.(3435) 44-70-55 и на сайте www.concord-ural.ru
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