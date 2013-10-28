30 автомобилей Nissan Almera в наличии. Только в автоцентре КОНКОРД!

Уважаемые клиенты,

мы рады сообщить вам, что в автоцентре КОНКОРД в наличии находится

30 автомобилей Nissan Almera!

Оцените качество, простор и надежность Nissan Almera!

Он создан для многолетней и безупречной службы.

В отличие от своих конкурентов, спроектированных для более мягких условий, новая модель Nissan способна противостоять любым погодным сюрпризам.

Предложение от Nissan Finance: