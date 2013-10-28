Более 20 тысяч детей отдохнули в Нижнем Тагиле: подведены итоги летней оздоровительной кампании

Отметим, что, по сообщению пресс-службы Думы, на организацию отдыха детей во время каникул бюджету Нижнего Тагила была выделена областная субсидия в сумме 109 348 000 рублей, а собственные средства города на мероприятия по оздоровлению составили 22 328 000 рублей.

Всего 21 446 детей отдохнули самыми различными формами отдыха. Например, 6279 ребят отдохнули в 10 загородных оздоровительных лагерях, на ремонт которых нынешним летом выделили рекордную сумму в 40 миллионов рублей. В «Уральском огоньке», «Изумрудном», «Антоновском», «Солнечном», «Золотом луге», «Звездном», «Лесном ручейке» отремонтированы кровли, жилые корпуса, также заменены окна. В ряде лагерей произведена замена систем водоснабжения, благоустроены питьевые скважины, приобретены системы пожарной сигнализации, огнетушители и системы оповещения. В настоящее время ремонтные работы в лагерях продолжаются.

В санаторно-профилактических учреждениях за лето оздоровлено 2323 ребенка. В основном это местные здравницы: «Сосновый бор», «Пихтовые горы», «Ключики», «Руш». В санатории Анапы «Жемчужина России» отдохнули 90 тагильских детей.

На следующий год необходимо предусмотреть возможность страхования детей, выезжающих на отдых, учитывая, что травмы и отравления, требующие дорогостоящего лечения, как показывает практика, не редкость. Соответственно, надо решить и вопрос с обеспечением загородных оздоровительных учреждений медицинским персоналом, такое обращение в областное Правительство будет подготовлено депутатами в ближайшее время отметил председатель комиссии Владимир Радаев, подводя итоги.

Как известно, одним из компонентов хорошего отдыха является здоровый сон, который невозможен без хорошей кровати. Принято считать, что главный компонент постели - это матрас, но основание не менее важно. Ведь именно основания вегас обладают достаточной прочностью для удержания матрасов любого веса, и при этом имеют приятный дизайн, благодаря которому впишутся в любой интерьер.