«Инвалидность – это не приговор», - доказано словом и делом. Тагильчане, необходима поддержка в голосовании за программу «Социальный интернет»

После того, как я сам побывал в моральной и финансовой яме, связанной с приобретением инвалидности, мне захотелось помочь и поддержать таких же как и я - людей-инвалидов и тех, кто находится в тяжелой жизненной ситуации. Чтобы словом, делом и наглядным примером убедить людей: инвалидность - это не приговор, а трудная ситуация случается в жизни каждого. Главное - бороться, не опускать руки и верить в себя - и все получится.

Важных проектов – целых три. Так, помимо портала «Страна глухих», Александр запустил еще два сайта «УралБлаго» и «Работа инвалидам». Именно поэтому, он решил объединить их в одну общую программу – «Социальный интернет».

Первый сайт - единый реестр благотворительности в УрФо, на котором собирается информация на данную тему, второй создан для помощи в трудоустройстве людей с ограниченными возможностями рассказывает Александр.

Необходимость ресурсов доказана на практике. Например, сайт «Страна глухих» посещают около тысячи человек в день, а на форуме зарегистрировано более 3 тысяч пользователей – инвалидов по слуху, родителей глухих детей, врачей-слухопротезистов. В рамках проектов было проведено 4 творческих конкурса для детей с нарушением слуха «Солнечный круг», опубликовано шесть Русских сказок на жестовом языке. На сайте «УралБлаго» за полгода собрана база из ста просьб о помощи и почти тысячи социальных и благотворительных организаций УрФО, на сайте «Работа инвалидам» за 4 месяца функционирования собрано около 300 вакансий для инвалидов и составлено более 30 резюме соискателям.

Многие тагильчане не понаслышке знают об Александре – он победитель в номинации «Личность года» на премии «Человек Года 2013», которую организовала компания «ТагилСити». Большинство тагильчан и не только отдали свои голоса именно за Александра Олеговича.

В настоящее время Александр Жученко принимает участие в премии «Гражданская инициатива», которая была учреждена комитетом гражданских инициатив. Люди именно по своей инициативе пытаются что-то изменить, многие уже добились значимых результатов. Тагильчане, давайте поддержим Александра! Для этого нужно на странице его инициативы проголосовать через любую социальную сеть, поставив 5-ки и оставив небольшой отзыв о значимости и важности проекта.