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«Инвалидность – это не приговор», - доказано словом и делом. Тагильчане, необходима поддержка в голосовании за программу «Социальный интернет»
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Инвалидность – это не приговор», - доказано словом и делом. Тагильчане, необходима поддержка в голосовании за программу «Социальный интернет»

28 октября 2013, 10:20Общество
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