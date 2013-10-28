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Против «золотой лихорадки»: активисты из Нижнего Тагила продолжают бороться за красоту дикой природы в поселке Уралец
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Против «золотой лихорадки»: активисты из Нижнего Тагила продолжают бороться за красоту дикой природы в поселке Уралец

28 октября 2013, 16:30Общество
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