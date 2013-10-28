Против «золотой лихорадки»: активисты из Нижнего Тагила продолжают бороться за красоту дикой природы в поселке Уралец

Вот уже на протяжении нескольких месяцев Артель «Нейва» буквально охотится на живописную территорию, где, как рассказывают местные жители, давно известно о богатых месторождениях. Напомним, не так давно инициативные тагильчане организовали в тех краях сбор подписей. На тот момент, по словам одного из активистов, было собрано порядка 500 подписей. В настоящее время этот процесс также продолжается.

Главная задача активистов на данный момент – заручиться поддержкой местных властей. Так, направив запросы в различные инстанции и ожидая законные 30 дней, местные жители отправились на прием к Главе Горноуральского городского округа – Кулишу Николаю Ивановичу. Особого ажиотажа от него борцы за природу не встретили, однако, в конце встречи всё же стало ясно, что поддержка от Главы будет.

В свою очередь, Николай Иванович посоветовал активистам не просить оформление лесов Уральца в особо охраняемую природную территорию, поскольку это осложнит жизнь самим жителям: ни дров в лесу нарубить, ни ягод набрать.

Насчет этого вы поговорите с жителями поселка Висим, съездите. Я не буду ничего пояснять. Поговорите. Они сейчас не могут в лес выйти за грибами. Они хотят все обратно вернуть. Подписались под «Чистую Чусовую» говорит Николай Иванович.

На что активисты заявляют, что они готовы пойти даже на такое – лишь бы не трогали чудесную природу. Следующим шагом жителей – обращение к Сергею Константиновичу Носову, кроме того, они намерены обращаться и к Губернатору Свердловской области.

Вот я, например, взяла там участок, потому что там настолько девственная природа и чистые леса. Там сосны такие, что их невозможно обхватить! Какие технические отвалы? Они хотят сделать дамбу, где отстойник будет больше самого пруда в два раз? А что если она рухнет прямо на дома?

Напомним, главный инженер «Нейвы» Игорь Леонидович Здоровец пообещал жителям рекультивировать затронутые разработками территории. Тем более, что положительный опыт в его практике есть - буквальнов километре от будущих разработок постепенно восстанавливается территория также после добычи платины. К слову, там вырастают новые деревья, а этой осенью уже прилетали утки и цапли

По мнению Главы Горноуральского округа, здесь большую роль могут сыграть сами жители. Да, кто как не горожане сердцем болеют за любимые края? Однако он пообещал изучить все материалы данного дела. Напомним, силой таких же горожан в свое время был «отвоеван» Юрьев Камень, где собирались строить новый карьер. По мнению активистов, это то же самое, что и, например, начать копать Лисью гору. Это будет огромная потеря для природы, для Нижнего Тагила.