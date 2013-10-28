С 2007 года россияне вдвое охладели к Олимпиаде в Сочи

По данным опроса 1600 экономически активных россиян, 45% из них позитивно относятся к тому, что зимняя Олимпиада пройдет у нас в стране, а 23% — отрицательно. Четверти граждан (25%), по их признанию, «все равно», 7% затруднились с ответом. Мужчины высказывали негативные оценки намного чаще женщин (26% и 18% соответственно). Самый большой энтузиазм Олимпиада внушает молодежи до 24 лет (48% за, 15% против). Меньше всего радости предстоящее событие вызывает у людей от 35 до 44 лет (27% противников). Впрочем, около трети молодых респондентов (30-32%) олимпийская тема вообще безразлична.

Радостное ожидание Олимпиады явно пошло на спад. Похоже, в эти Игры мы наигрались еще до того, как они успели торжественно открыться. В 2007 г. положительно воспринимало то, что столицей Игр станет Сочи, подавляющее большинство (83%) россиян, а сейчас меньше половины (45%). Не нравилось это 6 лет назад всего восьмерым россиянам из каждой сотни, а сейчас – почти четверти опрошенных (23%). Втрое (с 8% до 23%) выросло число равнодушных к празднику большого спорта.

Даже те, кто и сегодня радуется этому событию, говорили, что в него надо меньше вмешиваться политикам. Олимпиаду россияне считают прекрасным стимулом для развития спорта, показателем стабильности государства, красивым зрелищем. Те же, кто оценивал предстоящие Игры негативно, обычно таким образом выражали антипатию не к спорту или к идеям Олимпийского движения, а к тому, как наши чиновники организовали подготовку к важному событию. Главный упрек респондентов: «Хотели как лучше, а получилось как всегда. Хотели улучшить имидж страны, а улучшили материальное положение чиновников». Многие опрошенные уверены, что гигантские средства, выделенные на проведение Игр из бюджета, лучше было бы потратить на неотложные социальные нужды: «Нечего этот пафос спонсировать».