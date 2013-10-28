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С 2007 года россияне вдвое охладели к Олимпиаде в Сочи
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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С 2007 года россияне вдвое охладели к Олимпиаде в Сочи

28 октября 2013, 14:55ОбществоЕвгения
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