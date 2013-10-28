Тагильчане, сегодня – международный День анимации! (ВИДЕО)
Сегодня, 28 октября, отмечается международный день анимации. Праздник для тех, кто так или иначе имеет отношение к чудесному искусству мультипликации!
Именно сегодня, но 121 год назад, художник-изобретатель из Франции Эмиль Рено продемонстрировал почтенной парижской публике движущиеся на экране изображения, то есть «мультфильмы». В 1894 году про рисованные картинки на время забыли, но после того, как идею движущихся рисунков соединили с изобретением братьев Люмьер, они вернули себе популярность.
Получается, что искусство мультипликации почти на 20 лет старше жанра кино. Накануне международного дня анимации художники обмениваются программами своих фильмов и устраивают премьерные показы своих творений. Министерство культуры РФ выразило готовность содействовать введению Дня Мультипликации в России.
Первый русским мультипликатором, кстати, был Александр Ширяев, который в 1906 году создал первый в мире отечественный кукольный мультфильм, в котором изображены 12 танцующих фигурок на фоне неподвижных декораций. Предлагаем посмотреть вам его посмотреть. С праздником!
Видеозапись с YouTube.com
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