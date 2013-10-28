Тагильчане, сегодня – международный День анимации! (ВИДЕО)

Именно сегодня, но 121 год назад, художник-изобретатель из Франции Эмиль Рено продемонстрировал почтенной парижской публике движущиеся на экране изображения, то есть «мультфильмы». В 1894 году про рисованные картинки на время забыли, но после того, как идею движущихся рисунков соединили с изобретением братьев Люмьер, они вернули себе популярность.