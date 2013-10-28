В Нижнем Тагиле, в том числе, выявили фальсифицированное сливочное масло, производимое в столице Урала

Этим делом в течение нескольких недель занималось некоммерческое партнерство «Защита прав добросовестных производителей». В судебном акте подтверждено, что фальсификатом являются 10 образцов сливочного, топленого масла, различных спредов, которые были отобраны в рамках проекта «Уральский контроль» для последующего проведения лабораторных испытаний.

Так, лаборатория официально в своих протоколах подтвердила, что все 10 образцов не соответствовали требованиям федеральных законов (технических регламентов) и ГОСТов, по которым производился продукт.

В сливочное и топленое масло были противоправно подмешаны растительные жиры, хотя по закону в молочных продуктах они строго не допускаются. В спредах была занижена доля молочного жира и, наоборот, повышена доля растительных жиров, в нарушение установленных ГОСТом нормативов. Среди фальсификата оказался и образец сливочного масла, на этикетке которого был размещен знак «Екатеринбургское качество».

Партнерство «Защита Прав Добросовестных Производителей» официально обратилось к Главе города Екатеринбург Ройзману Е.В., к Главе Администрации Екатеринбурга Якобу А.Э. с предложением о том, чтобы отозвать у недобросовестного производителя диплом, а также лишить права на использование знака «Екатеринбургское качество» при маркировке продукции. Ведь большинство жителей области доверяют этому знаку, поэтому производители, имеющие его, должны быть эталоном.

Отметим, что «ТПК Маслодел» даже после решения суда продолжает выпускать спред растительно-жировой «МАСЛОДАР». Хотя законом запрещено использовать слово «масло» в любых словосочетаниях для маркировке спредов. Подобная маркировка, кстати, вводит потребителей в заблуждение, поэтому суд образец данного спреда также отнес к фальсификату.

Тот факт, что ООО «ТПК Маслодел» продолжает выпускать указанный продукт даже после решения суда, невозможно расценивать иначе, как вызывающее и демонстративное неуважение к закону! По поводу выпуска ООО «ТПК Маслодел» и ИП Клюкин В.В. продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов, Партнерство обратилось с заявлениями в прокуратуру Свердловской области и Челябинской области считает партнерство.

К счастью, при покупке товара в надежном магазине, такой проблемы возможно избежать, но при этом возникает другая - качественные вещи стоят соответственно. А ведь иногда хочется побаловать себя... Для этого можно воспользоваться quelle промокодом, с помощью которого можно получить скидки до 90% в большинстве торговых сетей. Отслеживайте скидки и экономьте!