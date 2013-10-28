В РФ операторов связи обяжут оповещать абонентов о ЧС

Условия об обязательном оповещении о ЧП будут включены в лицензии компаний-операторов - необходимые поправки в законодательство планируется внести до конца 2013 года.

Издание отмечает, что на данный момент операторы оповещают граждан об угрозах ЧП по собственной инициативе - соглашения с МЧС подписаны у «ВымпелКома» и МТС. Распространение информации ведется при помощи Cell Broadcast-вещания, которое предполагает рассылку текстовых сообщений абонентам на определенной территории.

На данный момент система экстренных оповещений населения о ЧП нередко дает сбои - в частности, было провалено оповещение людей во время наводнения в Крымске в 2012 году. Не получило сообщения большинство абонентов и во время крупного сбоя в московском метрополитене летом этого года.