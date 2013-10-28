Вот вопрос! Особенно, если Вы живете не в Москве, не в Санкт Петербурге и не в региональном центре. Допустим, Вы прислушались к призывам, которые звучат сейчас со страниц газет и журналов, с «голубых экранов» телевизоров и из динамиков радиоприемников и поступили в технический ВУЗ.

А может быть Вы его уже закончили и не можете найти себе работу, которая кроме удовольствия приносила бы еще деньги, на которые можно было бы содержать себя и семью. Не секрет, что даже если Вам повезло, Вы устроились на работу на крупном промышленном предприятии, то уровень оплаты за Ваш труд мягко говоря оставляет желать лучшего. Выход есть- переучиваться! Для того, чтобы найти наконец-то нормальную работу, обеспечивающую сносную жизнь, необходимо получить второе высшее образование, но уже по более востребованной и высокооплачиваемой специальности.

Какие специальности на сегодняшний день отвечают данным требованиям? Это финансы, экономика, юриспруденция, иностранные языки. Тут возникает другой вопрос: какой выбрать ВУЗ, который даст Вам необходимые знания, профессию и обеспечит Вам скорое трудоустройство? Спешу Вас обрадовать, есть такое учебное заведение! Это институт международного права и экономики имени Грибоедова А.С. Второе высшее образование Вы можете получить здесь на одной из трех форм обучения: очная, заочная, ускоренная.

Институт имени А.С.Грибоедова производит переподготовку специалистов по следующим направлениям: второе высшее экономическое образование, второе высшее юридическое образование. Кроме этого, Вы можете получить здесь степень бакалавра лингвистики или журналистики для продвижения по карьерной лестнице в сфере массмедиа. В процессе обучения Вы можете получить сертификат от фирмы- разработчика информационных систем, или языковой сертификат международного образца. Это далеко не полный перечень всех возможностей, предоставляемых ВУЗом.

Подробнее Вы можете ознакомиться с ними на сайте http://www.iile.ru Пожалуй, главное преимущество очной формы обучения в данном учебном заведении- это гарантированное трудоустройство, оговоренное в договоре при поступлении. Причем, Вы сможете выбирать место работы из нескольких вариантов, если Вам в течение года не понравится Ваша должность при распределении. Институт готовит специалистов высочайшего уровня.