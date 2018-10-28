Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Флеш-моб за присвоение «Кольцово» имени Петра I прошёл в Каменске-Уральском
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d1%86.jpg.1024x0 q85

Флеш-моб за присвоение «Кольцово» имени Петра I прошёл в Каменске-Уральском

Сегодня, 18:40ОбществоФото: Алексей Кунилов/ oblgazeta.ru
Читайте
также
Брошенная полиция, дымная медицина и бесплатные котики: итоги недели в Нижнем Тагиле
Дымят, как и дымили: курение в стационаре ДЦГБ Нижнего Тагила не прекратилось
Никому не нужно? Заброшенное здание полиции в Нижнем Тагиле привлекает маргиналов