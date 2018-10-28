Флеш-моб за присвоение «Кольцово» имени Петра I прошёл в Каменске-Уральском
Форум волонтёров безопасности Уральского Федерального округа стартовал 27 октября в Каменске-Уральском. Его участники провели флеш-моб в поддержку кандидатуры Петра Великого для присвоения его имени аэропорту «Кольцово».
В Каменске-Уральском собрались 75 студентов-спасателей из Свердловской, Курганской, Тюменской областей и Пермского края.
После официального открытия Форума участники собрались у памятника «Каменская пушка» для того, чтобы устроить флеш-моб в поддержку кандидатуры русского царя и императора Петра I для присвоения его имени аэропорту «Кольцово» в столице области. Студенты выстроились вокруг пушки в форме буквы «П» и на несколько секунд замерли в такой позиции для того, чтобы сделать фотографии и разместить их потом в социальных сетях, сообщает «Областная газета».
Напомним, что выбор имени для аэропорта проходит в рамках проекта «Великие имена России». Все затраты, связанные с переименованием аэропорта понесут собственники, поскольку «Кольцово» входит в состав холдинга «Аэропорты регионов».