Флеш-моб за присвоение «Кольцово» имени Петра I прошёл в Каменске-Уральском

После официального открытия Форума участники собрались у памятника «Каменская пушка» для того, чтобы устроить флеш-моб в поддержку кандидатуры русского царя и императора Петра I для присвоения его имени аэропорту «Кольцово» в столице области. Студенты выстроились вокруг пушки в форме буквы «П» и на несколько секунд замерли в такой позиции для того, чтобы сделать фотографии и разместить их потом в социальных сетях, сообщает «Областная газета».