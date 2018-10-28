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Миротворцы из пяти стран проведут учения на полигоне в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Soldier action gunshow guns war desert smoke 1447021

Миротворцы из пяти стран проведут учения на полигоне в Екатеринбурге

Сегодня, 10:30ОбществоФото: maxpixel.ne
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