Миротворцы из пяти стран проведут учения на полигоне в Екатеринбурге

Миротворцы стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прибыли в Екатеринбург на учения «Нерушимое братство-2018», которые начнутся 30 октября.

Военные из России, Армении, Белоруссии, Таджикистана и Киргизии, общей численностью 1300 человек и 300 единиц спецтехники, соберутся на полигоне СУЦ вблизи микрорайона «Академический».

Также в Екатеринбурге ожидается прибытие генерал-полковника Анатолия Сидорова и заместителя Генерального секретаря ОДКБ Петра Тихоновского.