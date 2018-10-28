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Рейдерский захват цирка в Екатеринбурге подтвержден в Росгосцирке
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Рейдерский захват цирка в Екатеринбурге подтвержден в Росгосцирке

Сегодня, 10:00ОбществоФото: Екатеринбургский Государственный Цирк
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