Рейдерский захват цирка в Екатеринбурге подтвержден в Росгосцирке
27 октября на пресс-конференции в Екатеринбурге, посвященной смене руководства в цирке, была подтверждена информация о рейдерском захвате. Новый директор цирка обещал провести аудит.
27 октября на пресс-конференции в цирке Екатеринбурга собрались заместитель гендиректора Росгосцирка Сергей Беляков, автор шоу «Баронеты» Гия Эрадзе, советник Росгосцирка Василий Браташ и врио директора екатеринбургского цирка Александр Авраменко. Бывший директор Анатолий Марчевский также был приглашен, однако отсутствовал из-за проблем со здоровьем.
Беляков заявил, что основной причиной увольнения Марчевского стала угроза закрытия цирка из-за проблем с пожарной безопасностью. Чиновник обещал оспорить решение суда, чтобы выиграть время для устранения выявленных недостатков.
По словам Белякова, Александр Авраменко должен завершить начатые бывшим директором дела.
Авраменко, в свою очередь, сообщил, что имеет опыт работы с противопожарными мероприятиями. Помимо этого, он рассказал о необходимости разобраться с хозяйствующей деятельностью цирка. У цирка ранее был участок в 6 га, от которых на сегодняшний день остались только 3,4 га. Новый руководитель высказал гипотезу о рейдерском захвате, которую подтвердил Беляков.
Бывший директор цирка в Екатеринбурге Анатолий Марчевский, потерявший работу, имеет шанс получить должность в системе Росгосцирка, информирует АиФ.