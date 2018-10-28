Во всем виноват интернет: Минюст призывает снизить возраст уголовной ответственности

В России все чаще происходят случаи нападения подростков на школьников и учителей с применением холодного и огнестрельного оружия. С февраля 2017 года по январь 2018 года зарегистрированы подобные инциденты в Нижнекамске, республике Коми, Московской области, Волгограде, Иркутске, Перми и Симферополе.

Одной из причин этих происшествий Минюст считает интернет. Согласно статистике, 80% несовершеннолетних имеют личные страницы в социальных сетях. 14% посещают сообщества, распространяющие информацию о причинении физического вреда себе и другим. 13% подписаны на группы, пропагандирующие наркотики, 11% читают сообщества, описывающие способы суицидов. Вышеперечисленные группы имеют возможность воздействовать на психику несовершеннолетних подростков, а также склонять их к совершению правонарушений.

Существуют эпизоды вербовки молодых людей в ряды террористов.

В 2014 году Правительство РФ постановило установить на компьютерах в школах и общежитиях фильтры, блокирующие запрещенный контент. Однако у Министерству образования не хватило средств на реализацию данной меры. Кроме того, появились протестующие против ограничения свободы детей.

Еще одной возможной причиной детской преступности считается телевидение, которое показывает молодому поколению образ бравого парня с автоматом в руках из таких сериалов как «Улицы разбитых фонарей», «Глухарь», «След» и так далее.

По мнению общественного деятеля, соавтора Законопроекта по профилактике домашнего насилия Алёны Поповой, государство не должно одобрять и пропагандировать насилие, а не вносить поправки к законам.

Генерал-лейтенант полиции Александр Михайлов считает, что преступность среди несовершеннолетних существовала и во времена, когда интернет еще не существовал. Если возраст уголовной ответственности снизят до 16 лет, это может вызвать всплеск экстремизма. Человек, имеющий опыт отбывания наказания в местах лишения свободы становится авторитетом в определенных кругах. Подросток приобщится к криминальной субкультуре, пополнит ряды А.У.Е. - так называемого «арестантского уркаганского единства».