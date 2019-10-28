Бард Новиков рассказал о нехватке денег на спектакли екатеринбургского театра

Новиков заявил, что на постановку нового спектакля театру нужно пять миллионов рублей. Но пока дополнительное финансирование учреждения культуры не предусмотрено.

Из бюджета Свердловской области ежегодно на содержание театра выделяется 138 миллионов рублей. В Театре эстрады работаю 315 человек. Бард приводит в сравнение Театр эстрады в Санкт-Петербурге. Там работают 70 человек, а финансирование составляет 350 миллионов рублей.