Бард Новиков рассказал о нехватке денег на спектакли екатеринбургского театра
Сегодня, 12:49ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Худрук Театра эстрады в Екатеринбурге Александр Новиков рассказал о нехватке финансирования деятельности учреждения культуры, пишет интернет-издание Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Новиков заявил, что на постановку нового спектакля театру нужно пять миллионов рублей. Но пока дополнительное финансирование учреждения культуры не предусмотрено.
Из бюджета Свердловской области ежегодно на содержание театра выделяется 138 миллионов рублей. В Театре эстрады работаю 315 человек. Бард приводит в сравнение Театр эстрады в Санкт-Петербурге. Там работают 70 человек, а финансирование составляет 350 миллионов рублей.
В региональном Минкульте журналистам издания сообщили, что руководитель екатеринбургского Театра эстрады за дополнительным финансированием к ним не обращался.
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