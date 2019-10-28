Экс-сотрудница мэрии Первоуральска стала фигуранткой уголовного дела из-за кредитов
Сегодня, 15:52ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Первоуральске в отношении экс-сотрудницы мэрии возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору», сообщает ИА «Новый день» со ссылкой на городское ОМВД.
Еще одной фигуранткой дела стала работник микрофинансовой организации ООО «Миг кредит». В настоящий момент проводятся следственные действия.
Напомним, четыре месяца назад в мэрии Первоуральска разразился скандал, сотрудники горадминистрации стали получать звонки от коллекторов. Оказалось, что на них без их ведома были оформлены кредиты в пункте микрозаймов.
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