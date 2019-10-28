Оптимальный вариант страхования вашего авто

Чтобы избежать неприятностей, не всегда достаточно большого опыта вождения и соблюдения ПДД: к сожалению, аварии могут происходить по вине менее внимательных и опытных участников дорожного движения. Нередки и случаи угона, повреждения и даже поджога автомобиля. По статистике МВД, ежегодно в России угоняются десятки тысяч автомобилей. Причем наибольший интерес для угонщиков представляют в основном популярные бюджетные марки.

Избежать лишних беспокойств за свой автомобиль и финансовых потерь от подобных инцидентов просто — достаточно его застраховать. Оформить полис автокаско можно, например, в крупнейшей страховой компании страны — СОГАЗе.

Для тех, кто привык считать, СОГАЗ разработал новую программу страхования автомобиля. Так, если вы аккуратный водитель и являетесь безубыточным клиентом другой страховой компании, вы можете перейти в СОГАЗ и по программе «Автопереход» сэкономить до 15% от стоимости предыдущего договора.

Гибкие условия для аккуратных водителей предлагает и программа «Динамическая франшиза», представляющая собой оптимальный вариант защиты автомобиля для тех, кто не против франшизы. Тем, кому выгоднее уплатить меньшую страховую премию в связи с установлением франшизы и отремонтировать незначительные повреждения самостоятельно, чем платить полную стоимость договора страхования автокаско и заявлять страховщику каждую царапину, СОГАЗ предлагает программу «Франшиза лайт».

Есть и программа с говорящим названием «Автокаско пополам», в рамках которой вы можете оплатить только половину стоимости полиса автокаско (по сравнению с полисом без установления франшизы) до наступления страхового случая. Опытные и уверенные в себе водители могут оформить автокаско только на случай ДТП по вине других участников дорожного движения. А тем, кто заключал предыдущий договор страхования в СОГАЗе и может похвалиться почти идеальной ездой, предлагается экономичное продление.

Ну, а если ваш автомобиль зарегистрирован в Калининградской области и вы любите выезжать на автомобиле в Европу, СОГАЗ предлагает оформить полис по программе «Автокаско за рубеж», которая предусматривает дополнительное расширение территории страхования на все европейские страны без взимания дополнительной платы.