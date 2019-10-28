Путин поручил ввести уголовное наказание за пропаганду наркотиков в интернете
Сегодня, 15:07ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать поправки, ужесточающие наказание за пропаганду наркотиков и склонение к употреблению наркотиков в интернете, сообщается на сайте Кремля.
В поручении написано о необходимости принятия дополнительных мер по противодействию незаконному обороту психотропных веществ и наркотиков. В частности, предполагается введение уголовной ответственности за пропаганду наркотиков и интернете
В настоящий момент пропаганда наркотиков наказывается административным штрафом, который составляет пять тысяч рублей для граждан, 50 тысяч рублей — для ИП и должностных лиц, для юрлиц — до миллиона рублей.
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