Путин поручил ввести уголовное наказание за пропаганду наркотиков в интернете

В поручении написано о необходимости принятия дополнительных мер по противодействию незаконному обороту психотропных веществ и наркотиков. В частности, предполагается введение уголовной ответственности за пропаганду наркотиков и интернете

В настоящий момент пропаганда наркотиков наказывается административным штрафом, который составляет пять тысяч рублей для граждан, 50 тысяч рублей — для ИП и должностных лиц, для юрлиц — до миллиона рублей.