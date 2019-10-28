«Россети» направили свыше 1,8 тыс. специалистов для ликвидации последствий шторма

Как отмечается, нарушения имели место в Нижегородской, Новгородской, Псковской, Тверской, Ярославской и Кировской областях страны.

Как сообщают «Новые известия», после получения первых новостей о неполадках в работе на предприятии провели заседание штаба. Как пояснил заместитель генерального директора - главный инженер группы Андрей Майоров, сложные погодные условия присутствуют и сейчас, но, невзирая на это, у энергетиков получилось устранить большую часть неисправностей. В настоящее время энергетики заняты индивидуальными заявками граждан.

Гендиректор «Россетей» Павел Ливинский поручил до 00:00 по Москве полностью решить все проблемы с неполадками. Он попросил, чтобы были задействованы все резервные источники электроснабжения, имеющиеся в распоряжении, чтобы потребители были обеспечены энергией до времени полного восстановления энергоподачи.

Руководитель холдинга «Россети» напомнил, что в 2018–2019 годах энергетики предприятия участвовали во всероссийских учениях, на которых они совершенствовали свои навыки по ликвидации ЧП на энергообъектах. Он пояснил, что благодаря этому получилось избежать массовых отключений электричества, несмотря на непростые погодные условия. «Мы должны стараться делать все, что в наших силах, чтобы реагировать еще быстрее, особенно в осенне-зимние пики нагрузок», - пояснил Ливинский.

Для целей устранения технологических неисправностей к месту ЧП направили 650 бригад, в составе которых находилось 1800 специалистов. Ими было использовано 726 единиц спецтехники, а также резервные источники подачи электроэнергии, при помощи которых энергию подали на социально значимые объекты и в жилые дома.

На предприятии напомнили, что нужно строго соблюдать правила техники безопасности при нахождении рядом с линиями электропередачи. Запрещается подходить к оборванным проводам или самим пытаться что-либо сделать для исправления нарушений. О неисправностях в системе электроснабжения можно сообщать на единый портал в Сети - светлаястрана.рф, а также на телефоны горячей линии:

- в Новгородской и Псковской областях: 8-800-333-02-52;