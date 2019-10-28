В Екатеринбурге обвиняемый в смертельном ДТП отказался проходить полиграф

Ранее стало известно, что анализы мочи Васильева, который тот сдавал для медосвидетельствования, возможно принадлежат не ему. Адвокат потерпевшей стороны Александр Шумилов подтвердил этот факт:

Да, я прочитал выводы экспертизы. Моча, которую исследовали, не принадлежала Васильеву. В документах говорится, что анализы принадлежали неустановленному лицу.

Сейчас следствию необходимо установить, кто подменил анализы. Кроме того, Васильев отказался пройти проверку на полиграфе, на которой настаивал следователь.