В Екатеринбурге обвиняемый в смертельном ДТП отказался проходить полиграф
Сегодня, 19:03ОбществоФото: Е1.ru
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В Екатеринбурге Владимир Васильев, который обвиняется в смертельном ДТП на улице Малышева, отказался проходить проверку на полиграфе, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Ранее стало известно, что анализы мочи Васильева, который тот сдавал для медосвидетельствования, возможно принадлежат не ему. Адвокат потерпевшей стороны Александр Шумилов подтвердил этот факт:
Да, я прочитал выводы экспертизы. Моча, которую исследовали, не принадлежала Васильеву. В документах говорится, что анализы принадлежали неустановленному лицу.
Сейчас следствию необходимо установить, кто подменил анализы. Кроме того, Васильев отказался пройти проверку на полиграфе, на которой настаивал следователь.
Напомним, Владимир Васильев обвиняется в том, что на большой скорости врезался в машины, стоящие на светофоре у перекрестка Малышева и Московской. Водитель и пассажир одного из автомобилей погибли на месте.
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