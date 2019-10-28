В Нижнем Тагиле из незаконного оборота изъяли более тонны алкоголя
В ходе профилактических мероприятий в Нижнем Тагиле сотрудники полиции проверили 130 объектов торговли, в 55 из них обнаружены нарушения правил реализации алкоголя. Из незаконного оборота изъято более тонны алкогольной продукции, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».
В ходе рейда в торговой точке на проспекте Строителей выявлен факт реализации спиртного без соответствующих документов. В присутствии понятых сотрудники полиции обнаружили в подсобном помещении магазина порядка 300 литров нелегального алкоголя, в том числе и крепких спиртных напитков. Товар был изъят.
В нарушение Федерального законодательства алкоголь реализовывался в кафе на улицах Красноармейской и Землячки в Нижнем Тагиле, а также в кафе в селе Малая Лая.
Кроме того, выявлено семь случаев продажи алкоголя лицам, не достигшим 18 лет. Также выявлены факты торговли спиртосодержащими средствами. Из нелегального оборота изъяты около 200 пузырьков продукции, в состав которой входит этанол.
В июне этого года в Нижнем Тагиле при участии Росгвардии и ФСБ со склада изъяли более 25 тонн контрафактного алкоголя.